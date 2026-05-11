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Isabel Pantoja ha concedido una entrevista al medio 'Univisión' en Nueva York. La tonadillera reaparece así en un medio de comunicación tras años de silencio, donde solamente hemos podido recibir información de su vida personal por los datos que trasladan los periodistas. Bryan Mejía es el periodista que ha tenido la fortuna de entrevistarla y asegura que su encuentro ha tratado únicamente en sus 50 años de carrera profesional.

Los detalles de la entrevista

A pesar de que las cuestiones personales no se han tratado, Mejía reconoce que a Isabel Pantoja se le pueden hacer preguntas de cualquier tema porque "no había nada pactado". "Ella es libre de que le pregunten por cualquier cosa", asegura el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Tienes un enorme mérito por haberla conseguido para tu medio de comunicación", valora Joaquín Prat en 'El tiempo justo'. Bryan Mejía comenta cómo le recibió la tonadillera durante su encuentro. "Es una persona que me trató con mucha educación y mucha altura", manifiesta.

El periodista explica que en ningún momento hicieron pausas. "Fue del tirón", señala. Mejía cuenta que fue a la suite del hotel de Nueva York en el que se hospedaba. Allí le recibió "con los brazos abiertos". "La vi muy tranquila y muy serena", explica.