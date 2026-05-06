Josué se la juega y le hace una increíble confesión de amor a Fernanda: "Sé que quizás sea un poco precipitado"
La acepta la emotiva y romántica petición que le ha hecho su 'amigo', con quien ha vivido buenos y malos momentos
Mar le pide matrimonio a Albert a través de un huevo: "¿Te gustaría pasar una vida conmigo?"
'El diario de Jorge' (06/05), al completo en Mediaset Infinity
El intenso vínculo entre Josué y Fernanda tiene, desde hoy, nombre y apellidos. El joven le ha querido pedir a su amiga que sea de una vez su pareja, algo que la otra ha aceptado.