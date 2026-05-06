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Josué se la juega y le hace una increíble confesión de amor a Fernanda: "Sé que quizás sea un poco precipitado"

Josué se la juega y le hace una increíble confesión de amor a Fernanda: "Sé que quizás sea un poco precipitado"
Josué le hace una increíble confesión de amor a Fernanda en 'El diario de Jorge'. telecinco.es
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El intenso vínculo entre Josué y Fernanda tiene, desde hoy, nombre y apellidos. El joven le ha querido pedir a su amiga que sea de una vez su pareja, algo que la otra ha aceptado.

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