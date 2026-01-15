Miguel Salazar Madrid, 15 ENE 2026 - 21:59h.

La joven gaditana ha venido a 'El diario de Jorge' para pedirle matrimonio a su actual novio

Las casualidades existen. Sino que se lo digan a Nayanne, una joven de 20 años de Barcelona que se enamoró de un flechazo de su actual novio, Luiz, con el que contraerá matrimonio tras darse el 'sí, quiero' en 'El diario de Jorge'.

La joven ha contado su impresionante historia. Dice que un día caminaba por el centro de la Ciudad Condal cuando de repente apareció el joven. Se quedó atenta a una actuación de músicos callejeros y allí estaba él, con una luz que le dejó totalmente asombrada. "Fue a ver algo en vivo, con la misma mirada que yo tendría, de asombro y de que aprecia el arte", relata.

En un flechazo "inexplicable", Nayanne se encontró con él. "Tardamos 20 minutos en besarnos", relata en el programa de Telecinco. "Me enamoré pero no me di cuenta de que estaba viviendo en la calle", señala.

Luiz llevaba aproximadamente 5 meses sin nada. Su prueba de amor fue infalibe. "Lo ha pasado muy mal, me ha demostrado cosas que nadie de verdad", agrega.

Nayanne reconoce que la conexión con él fue puro sentimiento. "Ha sido duro, pero he tenido una vida difícil y empaticé con él", agrega en directo. La joven dice que su novio "se esforzaba" por "no parecer sucio" y por ser "un ser humano con derechos humanos".

La invitada cuenta además cómo el ayudó a salir de la terrible situación que sufrió. "Le robaron todo el pasaporte, la maleta. No pensé en decirle 'vente a mi casa' porque en ese momento, como era más adolescente, tenia una relación complicada con mi madre", explica.

Eso sí. Nayanne estuvo arropándole en todo momento dándole comida y los servicios básicos. "Logró salir de la calle, empezó a moverse", apostilla. La invitada recuerda cómo de duro fue aquella época. "No tenía móvil, le robaron todo. ¿Cómo le podía llamar?", explica.

Ahora, una y otro empezarán un nuevo comienzo con más ilusión que nunca, ya que contraerán matrimonio en unos meses.