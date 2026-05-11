Eric, de Barcelona, sube la oferta de la banquera a golpe de cadera en ‘¡Allá tú!’

La banquera le propone subir su oferta si se atreve a bailar la danza Kuduro en plató

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Eric, de Barcelona, conoció a su pareja al ritmo de la música y ha conseguido que la banquera de ‘¡Allá tú!’ le ofreciera una cifra que no ha podido rechazar tras demostrar sus artes musicales en el plató.

El concursante aficionado a la paella ha jugado a esto de las cajas junto a su hermana, pero la suerte no le ha acompañado. Las cajas verdes han empezado a evaporarse poco a poco y no ha dudado en aceptar el reto de la banquera.

Tras saber que enamoró su pareja haciéndose pasar por profesor de baile, la banquera le ha propuesto subir su oferta si se atrevía a bailar la danza Kuduro en mitad del plató al ritmo de sus compañeros cantando la canción.

¿Cuánto le ha ofrecido la banquera? ¿Ha aceptado la oferta con los 150.000€ en juego? ¿Ha jugado hasta el final? Descubre cómo ha sido la jugada de Eric, de Barcelona, en ‘¡Allá tú!’.

Descubre la jugada completa de Eric en el programa completo en Infinity