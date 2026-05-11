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Eric, de Barcelona, sube la oferta de la banquera a golpe de cadera en ‘¡Allá tú!’

Eric, de Barcelona, sube la oferta de la banquera a golpe de cadera en ‘¡Allá tú!’
Eric, de Barcelona, bailando en plató. telecinco.es
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Eric, de Barcelona, conoció a su pareja al ritmo de la música y ha conseguido que la banquera de ‘¡Allá tú!’ le ofreciera una cifra que no ha podido rechazar tras demostrar sus artes musicales en el plató.

El concursante aficionado a la paella ha jugado a esto de las cajas junto a su hermana, pero la suerte no le ha acompañado. Las cajas verdes han empezado a evaporarse poco a poco y no ha dudado en aceptar el reto de la banquera.

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Tras saber que enamoró su pareja haciéndose pasar por profesor de baile, la banquera le ha propuesto subir su oferta si se atrevía a bailar la danza Kuduro en mitad del plató al ritmo de sus compañeros cantando la canción.

¿Cuánto le ha ofrecido la banquera? ¿Ha aceptado la oferta con los 150.000€ en juego? ¿Ha jugado hasta el final? Descubre cómo ha sido la jugada de Eric, de Barcelona, en ‘¡Allá tú!’.

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