La veterana de ‘¡Allá tú!’ estalla de alegría tras comprobar qué hay en el interior de su caja en una jugada de infartohttps://www.telecinco.es/television/20260506/eli-tarragona-confirma-maldicion-veterano-alla-tu_18_019088931.html

Eli, de Tarragona, confirma que existe la maldición del veterano de ‘¡Allá tú!’: “No me puedo ir sin nada”

Compartir







Tras 69 programas, cientos de anécdotas y un club de fans consolidado a sus espaldas, Catimari, de Illes Balears, por fin ha jugado a eso de las cajas y nos ha regalado una tarde llena de ilusión, alegría y una jugada de infarto que ha terminado de golpe con la maldición de los veteranos de ‘¡Allá tú!’.

La concursante de Illes Balears estaba muy emocionada tras ser la elegida para jugar tras 69 programas en ‘¡Allá tú!’. Juanma Bonet ha querido que se presentara, nos contara quién es y saludara a su club de fans que estaba sentado en las gradas del plató. Lo que empezó como una broma, ya es toda una realidad y Catimari tenía a sus fans a su lado y junto a su amiga para jugar a las cajas con muy buena energía.

Catimari estaba feliz de por fin salir a jugar en ‘¡Allá tú!’ y no ha podido contener las lágrimas al ver en la pantalla a sus excompañeros y amigos dándole mensajes de apoyo y expresándole lo mucho que la quieren. Y eso que la primera caja que a abierto ha sido la de los 150.000€, pero el mejor premio ya lo tenía.

De repente ha tenido claro que tenía que cambiar su caja número 15 por la número 4, la caja que tenía Antonio, y el día que es el cumpleaños de su chico. Los 150.000€ ya habían salido, pero estaba feliz porque tenía el cariño de muchísima gente. Le ha contado al presentador cómo conoció a su chico y cómo una cámara de fotos hizo que surgiera la chispa.

Catimari estaba radiante y la cosa no había hecho más que empezar. Ha decidido ir abriendo las cajas según el orden que le habían dado sus ahijados y parece que los pequeños han tenido una visión especial porque su panel se ha ido tiñendo de verde. La banquera le ha pedido que no se confiara porque ‘¡Allá tú!’ es una montaña rusa igual que la concursante y todo podía cambiar de golpe.

Sin embargo, la cosa ha comenzado a ir cada vez mejor y Catimari ha tenido claro que tenía que rechazar una oferta de más de 30.000€ y jugar hasta el final. ¿Cómo ha sido su movimiento final? ¿Qué premio escondía su caja? ¿Cómo se ha despedido la veterana de ‘¡Allá tú!’… Dale al PLAY y disfruta con una de las tardes más bonitas, divertidas y emocionantes del programa presentado por Juanra Bonet.

Disfruta del programa completo de Catimari, AQUÍ