El tenso encuentro entre Carlos y su exnovio: "Te gusta hacer ghosting a la gente"

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Carlos acude a 'El diario de Jorge' para pedirle explicaciones a su exnovio, con quien mantuvo una relación de casi tres años. Fue una relación complicada, marcada por sus diferencias, ya que reconoce que tenían personalidades muy distintas y que él sentía que no recibía suficiente atención: "Él era muy suyo, yo muy intenso, y no coincidíamos".

Carlos explica que uno de los principales problemas de la relación fue que Alejandro, su exnovio, se marchó al extranjero para estudiar: "Se fue a Italia y nuestra relación se convirtió en un constante ir y venir".

Alejandro, por su parte, no sabe con certeza por qué está en el programa, aunque sospecha que podría tratarse de una expareja. Sin embargo, no imaginaba que fuera Carlos, sino otra persona. Al descubrirlo, reconoce: "Era otra de las hipótesis. Que yo sepa, él se lo pasaba bien con otros; lo pillé en una aplicación de citas".

Carlos: "Es imposible quedar contigo"

Cuando finalmente se encuentran, Carlos le recrimina directamente esas palabras: "Estábamos saliendo. No me ghosteabas un día sí y otro también durante un año entero para tener algo claro contigo". Alejandro no puede creer que Carlos le haya llevado al programa para abordar este asunto y le responde con incredulidad: "Si no teníamos nada, ¿por qué te importaba que pasara de ti?".

Carlos, visiblemente molesto, aclara entonces el verdadero motivo por el que ha querido verle cara a cara: "Es imposible quedar contigo. He intentado mil veces decirte: vamos a quedar, dime qué quieres. Te gusta hacer ghosting a la gente".