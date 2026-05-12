Un concursante se la juega junto a toda su familia en 'El escaparate final': ''¡Cruzad los dedos!''

telecinco.es 12 MAY 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la familia en 'El escaparate final'!

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Arturo ha sido uno de los concursantes de ‘El precio justo’ que ha ganado una de las pujas y ha podido jugar a uno de los juegos en el que ha conseguido llevarse un viaje, pero además, el concursante ha vencido a todos sus compañeros en la ruleta final y ha llegado hasta el escaparate final.

Pero para poder hacerse con los grandes premios expuestos en el escaparate, el concursante debe adivinar el precio justo de todos los artículos ¿Acertará o se irá a casa con las manos vacías?

Arturo ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un jacuzzi hinchable para disfrutar en casa

Un set de mobiliario para el jardín además de una barbacoa

Un viaje a Capadocia de ocho días para dos personas con vuelos, alojamiento y traslados incluidos

Un coche con motor híbrido de 120 cv

Tras echarle un ojo al escaparate, el concursante ha tomado la decisión junto a toda su familia, que ha bajado del público al plató para apoyarle y finalmente se han decidido: ''25.500 euros'', pero Arturo ha estado muy nervioso en todo momento: ''Cruzad los dedos'', ha pedido en varias ocasiones.

La familia entera espera junto a Carlos Sobera a que el panel anuncie el precio justo final del escaparate, y tras unos minutos, llega el momento: ''30.377 euros'', por lo que Arturo y su familia no consiguen el escaparate final.