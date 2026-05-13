Carlos Sobera reacciona a la decisión de un concursante en 'El escaparate final': ''Lo hemos sobrevalorado''

telecinco.es 13 MAY 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y disfruta de la jugada de Ricardo en el concurso!

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Ricardo llega a 'El precio justo' con muchas gana por participar. El concursante ha conseguido ganar una de las pujas del concurso y jugar a uno de los juegos, pero además, ha conseguido llegar hasta 'El escaparate final' tras vencer al resto de concursantes en la ruleta final.

El concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un piano digital y una banqueta

Un vehículo eléctrico de movilidad reducida

Viaje a Tenerife Norte de cinco noches y seis días para dos personas con vuelos, traslados y alojamiento y desayuno incluidos

Dos motos, una de 160cc y otra de diseño italiano

Tras concentrarse en cada premio, Ricardo ha pensado mucho en el precio de los artículos y ha pedido la ayuda del público para tomar una decisión final: ''25.450 euros'', tras poner la cifra en el panel, Ricardo se muestra súper nervioso: ''Buah, ojalá''.

Ricardo espera junto a Carlos Sobera a que el presentador anuncie el precio justo del escaparate final y tras unos minutos de espera, Carlos Sobera anuncia la cifra exacta: ''17.446 euros, bajó mucho, lo hemos sobrevalorado mucho'', por lo que el concursante no consigue llevarse los grandes premios y se va a casa con las manos vacías.