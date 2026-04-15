Joaquín Prat habla sobre la drogadicción de su hermano: "Casi se lleva por delante a mi familia"

Miguel Salazar Madrid, 15 ABR 2026 - 16:58h.

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En 'Ex. La vida después', Ana Milán consigue hacer magia con sus invitados. Una de las entrevistas que asegura que más le ha emocionado ha sido la que le ha hecho a Alejandra Prat, donde ha hablado del drama familiar con el que han convivido en su entorno: la drogadicción de su hermano Federico.

Alejandra Prat relata que "la persona que era su jefe en ese momento" fue quien le ofreció "la primera raya". Ana Milán ha reaccionado a sus duras declaraciones en 'El tiempo justo'. "Lo primero, gracias. Te lo dije, me parece que es hora de hablar desde el respeto y dándole un espacio a todo el mundo que está pasando por ahí para que pueda aprender de quienes lo necesitáis", asegura la presentadora.

Las duras confesiones de Joaquín Prat

Joaquín Prat estaba con un nudo en la garganta mientras escuchaba a su hermana. "La adicción le ha destrozado la vida a mi hermano, casi se lleva por delante a mi familia y llega un momento en el que no puedes permitir que haya ese efecto contagio y tienes que decir: 'hasta aquí'", asegura el presentador del programa de Telecinco.

Prat explica que su hermana suele seguir emocionándose, pero a él le cuesta más. "A mí no me quedan lágrimas", dice. El periodista se dirigía en un emotivo momento a cámara para lanzar un mensaje a su hermano Federico. "Despierta, hijo", le ha transmitido.