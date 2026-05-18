Ruth Empoderada habla con su novio de su proceso para ser madre y sus posibles riesgos: "Puede poner en peligro mi vida, pero aun así quiero"

Para la influencer Ruth Empoderada, nada es imposible. La cacereña ha venido al plató de 'El tiempo justo' junto a su pareja, Jose, para hablar de su sueño: ser mamá.

Eso sí, Ruth tiene por delante un complicado proceso para tener hijos, ya que padece el Síndrome de Russel-Silver, una enfermedad genética que retrasa el crecimiento. Tal y como comenta en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, un médico le dijo a la influencer que la probabilidad de que fuese madre era mínima.

Su shock cuando un médico le dijo que podía tener hijos

Sin embargo, su pareja y ella fueron a otro especialista privado que había tratado a una mujer con su misma condición que acabó teniendo tres hijos. Este médico les dio esperanzas, algo que ella vivió con mucha emoción.

Digamos que, a través de una fecundación in vitro, tomando medicación y teniendo al niño de forma prematura a los 7 meses, Ruth Empoderada podría hacer su sueño realidad. También deberá darlo a luz mediante cesárea. "Puede poner en peligro mi vida, pero aun así quiero", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Ruth Empoderada ha confesado además que, cuando conoció a Jose, le aseguró que el tener un hijo era una condición necesaria para su relación. "Siempre lo he querido", comparte en el espacio.

