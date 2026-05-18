Ruth Empoderada habla con su novio de su proceso para ser madre y sus posibles riesgos: "Puede poner en peligro mi vida, pero aun así quiero"
La enfermedad que padece la influencer, el Síndrome de Russel-Silver, hace que el trámite para que tenga un hijo sea más difícil de lo normal
Para la influencer Ruth Empoderada, nada es imposible. La cacereña ha venido al plató de 'El tiempo justo' junto a su pareja, Jose, para hablar de su sueño: ser mamá.
Eso sí, Ruth tiene por delante un complicado proceso para tener hijos, ya que padece el Síndrome de Russel-Silver, una enfermedad genética que retrasa el crecimiento. Tal y como comenta en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, un médico le dijo a la influencer que la probabilidad de que fuese madre era mínima.
Su shock cuando un médico le dijo que podía tener hijos
Sin embargo, su pareja y ella fueron a otro especialista privado que había tratado a una mujer con su misma condición que acabó teniendo tres hijos. Este médico les dio esperanzas, algo que ella vivió con mucha emoción.
Digamos que, a través de una fecundación in vitro, tomando medicación y teniendo al niño de forma prematura a los 7 meses, Ruth Empoderada podría hacer su sueño realidad. También deberá darlo a luz mediante cesárea. "Puede poner en peligro mi vida, pero aun así quiero", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
Ruth Empoderada ha confesado además que, cuando conoció a Jose, le aseguró que el tener un hijo era una condición necesaria para su relación. "Siempre lo he querido", comparte en el espacio.