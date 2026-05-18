El abogado de Shakira, tras vencer a Hacienda en su último pulso: "Creo que la práctica administrativa no ha sido correcta"
José Luis Prada evita pronunciarse en si ha habido algún tipo de "persecución" en el conflicto legal de la cantante
La Audiencia Nacional da la razón a Shakira: la cantante gana su batalla con Hacienda con condena para la Agencia Tributaria
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
La Audiencia Nacional le ha dado la razón a Shakira en un litigio con Hacienda y obliga a la Agencia Tributaria a devolverle 60 millones de euros por no haber reconocido que la cantante no tenía residencia legal en España en el año 2011.
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