Miguel Salazar Madrid, 18 MAY 2026 - 18:27h.

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La Audiencia Nacional le ha dado la razón a Shakira en un litigio con Hacienda y obliga a la Agencia Tributaria a devolverle 60 millones de euros por no haber reconocido que la cantante no tenía residencia legal en España en el año 2011.