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El abogado de Shakira, tras vencer a Hacienda en su último pulso: "Creo que la práctica administrativa no ha sido correcta"

El abogado de Shakira, tras vencer a Hacienda en su último pulso: "Creo que la práctica administrativa no ha sido correcta"
Hablamos con el abogado de Shakira tras la sentencia que le da la razón frente a su litigio con Hacienda. telecinco.es
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La Audiencia Nacional le ha dado la razón a Shakira en un litigio con Hacienda y obliga a la Agencia Tributaria a devolverle 60 millones de euros por no haber reconocido que la cantante no tenía residencia legal en España en el año 2011.

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