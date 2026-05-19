Ruth Empoderada y Jose responden si irían a ‘La isla de las tentaciones’

La pareja viral en redes sociales visitó ‘El tiempo justo’ y desde la web de Telecinco aprovechamos para preguntarles por realities, tentaciones y cómo es realmente su intensa relación, ¡dale play!

La verdad detrás de la “burbuja emocional” de ‘La isla de las tentaciones’: ¿amor o intensidad pasajera?

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La historia de Ruth Empoderada y Jose se ha convertido en una de las más comentadas de redes sociales en los últimos meses. Con millones de visualizaciones acumuladas en TikTok y una comunidad de seguidores cada vez más amplia, la pareja ha logrado hacerse viral gracias a la naturalidad con la que muestran su relación y el día a día al que se enfrentan juntos.

Esta semana, ambos acudieron a 'El tiempo justo' para hablar de uno de los momentos más importantes de sus vidas: su deseo de convertirse en padres. Un proceso especialmente complejo debido al síndrome de Russell-Silver con el que vive Ruth, un desorden de origen genético y muy poco frecuente que afecta el crecimiento aunque no necesariamente impacta en la fertilidad de quien lo tiene.

La joven cacereña, nacida en 1999, se dio a conocer en TikTok compartiendo contenido sobre su vida y visibilizando las dificultades derivadas de su condición. Precisamente fue en esta red social donde conoció a Jose, un mallorquín de 31 años con el que inició una relación que rápidamente conectó con miles de usuarios.

Desde entonces, ambos han compartido viajes, rutinas y reflexiones sobre cómo viven su historia de amor sin dejarse afectar por las críticas. Y es que la diferencia de altura entre ambos, ella mide 1,30 y él 1,70, ha provocado que en numerosas ocasiones tengan que enfrentarse a comentarios y miradas incómodas tanto en redes sociales como en la calle. Pese a ello, Ruth siempre ha defendido la importancia de mirar “por dentro” y no quedarse únicamente con el físico, convirtiéndose en una figura muy querida por muchos seguidores que aplauden su forma de normalizar realidades poco representadas en redes y televisión.

Ruth Empoderada y Jose responden si participarían en ‘La isla de las tentaciones’

Pero más allá del lado más emotivo de su historia, desde la web de Telecinco quisimos descubrir cómo funciona realmente una pareja tan mediática e intensa. Y había una pregunta inevitable: ¿se atreverían a participar en 'La isla de las tentaciones'?

Lejos de esquivar el tema, ambos reaccionaron entre bromas y mucha complicidad, reconociendo incluso que llevan tiempo “manifestándolo muchísimo”. Durante la charla también dejaron entrever cómo viven su relación puertas para dentro. Tanto Ruth como Jose admitieron ser una pareja muy intensa, impulsiva y pasional, algo que muchos seguidores ya imaginan encajando perfectamente dentro de las villas del programa.

Además, hubo espacio para hablar de celos, tentaciones y límites dentro de una relación. Entre risas y pullas, ambos dejaron caer que ninguno tiene demasiado claro cómo reaccionaría viviendo rodeado de solteros y solteras dispuestos a conquistarles durante las 24 horas del día.

Pero 'La isla de las tentaciones' no es el único formato que les atrae. Jose reconoció también que le gustaría participar junto a Ruth en otro reality de convivencia porque asegura que disfruta compartiendo este tipo de experiencias televisivas con ella y trabajando juntos delante de las cámaras. Todo ello mientras ambos siguen centrados en el complicado camino médico que quieren emprender para cumplir el sueño de formar una familia, un deseo que se ha convertido en el gran objetivo de la pareja en esta nueva etapa de sus vidas.

Dale play para ver la entrevista completa.