telecinco.es 13 MAY 2026 - 21:00h.

Los colaboradores analizan si la audiencia tiene una doble moral a la hora de juzgar los cuernos y estallan contra los prejuicios de hombres y mujeres

"El amor sale por la ventana": los colaboradores comentan el dilema definitivo que rompe las parejas

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'La isla de las tentaciones' no solo dinamita las relaciones de las parejas que viajan a República Dominicana, sino que también pone sobre la mesa debates que traspasan la pantalla. Cuando la luz de la tentación se ilumina y se cruzan los límites, las redes sociales estallan, pero, ¿Somos realmente justos a la hora de valorar las deslealtades? Una de las quejas históricas de la audiencia, edición tras edición, es una doble moral: ¿Se juzga de forma mucho más dura a las mujeres que a los hombres cuando son infieles? Hemos hablado con los colaboradores y sus posturas están completamente enfrentadas.

El explosivo cara a cara: ¿Machismo o "gente más fresca"?

Adriana Dorronsoro no se muerde la lengua y denuncia la cruda realidad que, según ella, persigue siempre a las concursantes femeninas. "A las chicas siempre cuando cruzamos límites somos las más guarras, las peores", comenta la periodista, lamentando que a ellos a menudo se les excusa con un "bueno, es que son hombres", y esto es algo que "va a costar mucho y no creo que cambie".

Sin embargo, Pepe del Real tiene otra visión y prende la mecha de la polémica diciendo que "no hay machismo, ni sexismo ni mucho menos". Para el colaborador, el motivo por el que las chicas de esta edición están en el punto de mira es otro más simple: "Son las primeras en caer en la tentación, las primeras en liarla", asegurando que simplemente hay "gente más fresca y menos fresca". Por su parte, Giovanna González aporta el punto de cordura y confía en que las nuevas generaciones empiecen a castigar la infidelidad por igual.

La verdad de Leila y la caída de Atamán

Pero el salseo no acaba aquí, porque también les hemos puesto en un aprieto para descubrir quién está siendo el participante más sincero de toda la isla. Contra todo pronóstico, Adriana rompe una lanza a favor de Leila, porque a pesar de las duras críticas por su rapidez en conectar con David, considera que es una tía que "va de cara" y que entró dispuesta a jugar y ponerse a prueba.

Pepe del Real lo tiene clarísimo con Atamán y visualiza que su deslealtad con Claudia no tiene marcha atrás: "Se va a la cama con ella, lo tengo súper claro". Una tensión que también salpica a la trama de Alba y David, a quienes Giovanna ve cayendo de un momento a otro, advirtiendo que Alba "se va a poner loca, desquiciada, cabreada máxima".

No te pierdas todos los detalles y descubre por qué pareja no daban un duro al principio y ahora les ha callado la boca. ¡Dale play al vídeo!