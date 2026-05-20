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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión, y como no podía ser de otra forma, ha estado dedicado a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Buenos días. España ya está en la Champion League de la corrupción. De la presunta corrupción. Vaya por delante siempre la presunción de inocencia. Todos los hombres del presidente acaban imputados. Tras Ábalos y Súper Cerdán, cae el tercer hombre: José Luis Rodríguez Zapatero. El consejero del sanchismo, el alma moral del PSOE, tenía dos caras. Supervisaba nubes pero solo veía en ellas aviones de Plus Ultra. Según el auto del juez Calama, Zapatero está metido hasta las cejas en una presunta trama criminal en la que él era el presunto jefe y al que llamaban "Zapa" o "nuestro pana", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Elma Saiz asegura que esta investigación viene por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias con recortes de prensa"

La presentadora ha continuado: "El auto recoge todos los clásicos de la corrupción: Tráfico de influencias, blanqueo, mordidas, falsedad documental, banda, sociedades pantalla, lacayos, clientes chinos, cuentas en Dubái, acceso al Consejo de Ministros y presuntos testaferros con los que hacía footing. Coge el dinero y corre. El argumentario de Moncloa vuelve a tirar de manual, como hicieron con Cerdán. Sánchez ha pedido defender el buen nombre de Zapatero. De momento están en fase lawfare y ultraderecha. Elma Saiz asegura que esta investigación viene por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias con recortes de prensa. Falso. Una de dos, o miente, o el Gobierno de España tiene mala relación con la verdad. La investigación viene de manos de Anticorrupción por una solicitud de cooperación internacional de Suiza y Francia al detectar lavado de dinero a partir del rescate de Plus Ultra. Un recate en el que pudo influir Zapatero, pero que aprobó el Consejo de Ministros".

"Zapatero no solo es un jarrón chino, es un lobby chino y venezolano. El círculo de imputados de Sánchez se ha cerrado tanto que ya solo queda él en el centro. Este Gobierno ha pasado del lado correcto de la historia, al lado imputado de la historia, porque nunca antes un expresidente había sido imputado. El juez ha citado a declarar a Zapatero el 2 de junio, aniversario de la moción de censura contra la corrupción. Tendrá que darlo todo en la Audiencia Nacional, porque como Zapatero dijo en un mitin en 2021: "Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho", ha sentenciado en directo.