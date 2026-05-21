Además, el cara a cara de Vanesa Bouza y su hijo para tratar de resolver sus conflictos... ¡no te lo pierdas!

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Rocío Flores y Raquel Mosquera se reencuentran por primera vez en televisión para compartir objetos y secretos de la vida de Pedro Carrasco. La reaparición de Alejandra Rubio tras dos meses alejada de los focos para hacer frente a las críticas a su libro y el cara a cara de Vanesa Bouza y su hijo para tratar de resolver sus conflictos, mañana en ‘¡De Viernes!’.

Coincidiendo con el 25º aniversario del fallecimiento del boxeador, su nieta Rocío Flores, que tenía cuatro años cuando murió su abuelo, y la última mujer del deportista, Raquel Mosquera, recordarán juntas por primera vez episodios clave en la historia de la familia. Además, Rocío revivirá su infancia y descubrirá objetos que nunca han visto la luz.

Alejandra Rubio se enfrenta a las críticas en '¡De viernes!'

Alejandra Rubio ofrecerá su primera entrevista tras la presentación de su libro y responderá a todas las críticas recibidas durante estos últimos meses. Además, revelará cómo está viviendo su segundo embarazo y desvelará los preparativos ante su próxima maternidad.

Vanesa Bouza, exconcursante de ‘GH’, se sentará en plató junto a su hijo Alejandro para tratar de resolver las diferencias que les separan. Ella narrará el calvario generado por el comportamiento del joven y los dolorosos episodios vividos junto a su marido, Javier Mouzo. Alejandro le reprocha su ausencia como madre y le reclama una petición de perdón por los errores cometidos.

Almudena Porras, en '¡De viernes!'

Almudena Porras, última expulsada de ‘Supervivientes’, se sentará junto a Marisa Jara, Rocío Flores, Ylenia Padilla y María Jesús Ruiz para abordar la última hora de ‘Supervivientes’ con imágenes inéditas.