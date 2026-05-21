El concursante gallego intenta sacarle el lado bueno a una tarde que termina jugando a las comunidades

Noe, de Soria, tritura más de 10.000€ en ‘¡Allá tú!’: “Sé que tengo mucho dinero aquí”

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A Adri, de A Coruña, le ha hecho muchísima ilusión que fuera su madre la persona que le acompañara a jugar a esto de las cajas en la televisión. Sin embargo, como bien le ha dicho Juanra Bonet: “No es el día”. El concursante ha protagonizado una jugada desastrosa en ‘¡Allá tú!’.

El concursante no ha perdido la sonrisa en ningún momento y ha ido abriendo las cajas en función de los números que habían elegido cada uno de sus colegas. Unos colegas con los que sus planes no son los típicos y que no han dejado de sorprender al presentar.

Por mucho que lo han intentado, la suerte ha dado la espalda a la jugada del concursante gallego, quién ha querido jugar hasta el final porque su mejor regalo ya lo tenía: “Estoy aquí con mi madre”.

¿Cómo ha terminado la jugada de Adri, de A Coruña? ¿Ha jugado a las comunidades? ¿Le ha sonreído la suerte al final? Dale al PLAY y disfruta de su jugada en ‘¡Allá tú!’.

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