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“Es mucha pasta, la experiencia ha sido de 10 y aquí tengo dos dieces…”, así comenzaba la reflexión de Miguel, de Madrid, ante la oferta de la banquera. Una oferta ante la que ha tenido la sensación de que su caja escondía un buen premio en ‘¡Allá tú!’.

¿Cómo ha terminado la jugado de Miguel? ¿Se ha plantado ante los 10.100€ que le ha ofrecido la banquera? Miguel, de Madrid, el chico de los calcetines divertidos ha salido a jugar a esto de las cajas y lo ha hecho junto a la mujer de su vida, su madre.

Miguel ha querido que fuera el azar y la suerte las que decidieran el orden de su jugada en el programa. Le ha pedido al presentador y ha lanzado por los aires una baraja de cartas personalizadas con los miembros de su familia que le ha traído su madre y que había hecho su pareja.

Su panel ha ido teniendo altibajos, pero cuando se ha visto con una oferta de cinco cifras y tres números 10 delante, lo ha tenido clarísimo. Tenía una corazonada y sentía que había entendido la jugada de la banquera de ‘¡Allá tú!’ pero… ¿Ha acertado? ¿Ha aceptado la oferta? ¿Ha jugado hasta el final? Dale al PLAY

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