La concursante tenía una sensación sobre el contenido de su caja, pero la oferta de la banquera era irresistible

Miguel, de Madrid, interpreta la última oferta de la banquera: “Debo tener algo bueno en esta caja”

Compartir







María, de La Rioja, ha salido a jugar a esto de las cajas y ha disfrutado de una tarde llena de magia y tensión. Algo le decía a la concursante que su caja escondía un buen premio, pero el panel se ha ido poniendo en su contra y la oferta de la banquera era irresistible.

La maquilladora riojana ha jugado en compañía de su pareja “Un morenazo muy guapo” y ha explicado que si ganaba los 150.000€ quería invertir en su negocio de estética. Un deseo que ha cambiado por un buen viaje cuando ha abierto la caja número 18 y ha salido el premio más alto.

María estaba dispuesta a jugar hasta el final, pero ha visto como su panel se iba complicando por momentos y no ha tenido más remedio que aceptar la oferta de la banquera con una única caja verde en juego. Eso sí, algo le decía que su caja iba a tener algo bueno. Era la caja 22 y ese número: “Es mi número”.

¿Qué contenía la caja número 22? ¿Ha jugado bien? ¿Cuál ha sido la oferta de la banquera? Dale al PLAY y vive junto a María, de La Rioja, su jugada en ‘¡Allá tú!’.

Descubre la jugada completa de María en el programa completo en Infinity