Erik, de Valencia, comprueba lo que es ‘la caída libre’ en ‘¡Allá tú!’

Erik sigue los consejos de su abuela en ‘¡Allá tú!”: “Hemos venido a jugar”
La divertidísima jugada de Antonino, de Córdoba, junto a su pareja: “Hemos venido a jugar”
Amante de los deportes de riesgo y a puntito de ser papá, Erik, de Valencia, ha experimentado en su propia piel lo que es practicar caída libre en ‘¡Allá tú!’. Todo iba a las mil maravillas, pero todo puede suceder en esto de las cajas.
El concursante valenciano ha jugado en compañía de su abuela y ha protagonizado una jugada increíble. Ha ido abriendo las cajas por el orden que le habían marcado su familia y amigos. La cosa iba tan bien que ha llegado a tener más de 9.000€ en sus manos, pero… “He venido a jugar”.
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Erik ha hecho caso a su abuela, ha triturado en el momento de no retorno y un giro inesperado ha cambiado su jugada por completo. Tanto, que se ha ganado un: “Ya puede decir que ha practicado la caída libre”, de boca de la banquera de ‘¡Allá tú!”.
¿Cómo ha terminado la jugada de Erik? ¿Qué escondía su caja? Dale al PLAY y disfruta con una arriesgada jugada.