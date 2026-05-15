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Erik, de Valencia, comprueba lo que es ‘la caída libre’ en ‘¡Allá tú!’

Erik, de Valencia, comprueba lo que es ‘la caída libre’ en ‘¡Allá tú!’
Erik, de Valencia, jugando en '¡Allá tú!'. telecinco.es
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Amante de los deportes de riesgo y a puntito de ser papá, Erik, de Valencia, ha experimentado en su propia piel lo que es practicar caída libre en ‘¡Allá tú!’. Todo iba a las mil maravillas, pero todo puede suceder en esto de las cajas.

El concursante valenciano ha jugado en compañía de su abuela y ha protagonizado una jugada increíble. Ha ido abriendo las cajas por el orden que le habían marcado su familia y amigos. La cosa iba tan bien que ha llegado a tener más de 9.000€ en sus manos, pero… “He venido a jugar”.

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Erik ha hecho caso a su abuela, ha triturado en el momento de no retorno y un giro inesperado ha cambiado su jugada por completo. Tanto, que se ha ganado un: “Ya puede decir que ha practicado la caída libre”, de boca de la banquera de ‘¡Allá tú!”.

¿Cómo ha terminado la jugada de Erik? ¿Qué escondía su caja? Dale al PLAY y disfruta con una arriesgada jugada.

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