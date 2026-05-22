Una concursante protagoniza un momentazo junto a Carlos Sobera: ''Búscame novio, estoy en el mercado''

telecinco.es 22 MAY 2026 - 15:00h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo de Mari!

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

Compartir







Mari llega desde Salamanca y ha sido una de las personas del público llamada ¡A jugar! en 'El precio justo'. La concursante ha bajado a plató con muchas ganas e ilusión por tener la oportunidad de participar y de llevarse los grandes premios.

La concursante ha protagonizado un momentazo al hacerle una petición a Carlos Sobera que ha provocado la risa en todo el plató: ''¡Búscame novio! Que estoy libre desde hace 26 años, estoy en el mercado'', y el presentador ha reaccionado: ''¿Quieres un novio? Ahora mismo te lo busco''.

Justo después, Carlos Sobera llama a otro de los concursantes para presentárselo a Mari: ''¡Nacho, ven para acá!'', los dos se han abrazado y han empezado a bailar mientras el público les ha ovacionado. Tras el momentazo, Carlos Sobera ha reaccionado a lo ocurrido en plató: ''Esta generación es la repera, es la que sostiene España''.

Pero eso no ha sido todo, Mari ha acertado la puja y ha jugado junto a una de sus nietas a uno de los juegos. No se les ha dado muy bien y finalmente no han conseguido llevarse los grandes premios a casa aunque sí que se ha llevado el cheque de 200 euros para la cesta de la compra.