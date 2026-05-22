Lara Guerra 22 MAY 2026 - 21:02h.

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Virginia tiene 42 años y llega desde Huelva para dar una sorpresa de agradecimiento a su marido, con el que ha atravesado los peores 3 años de su vida después de sufrir un accidente que cambió por completo su vida.

Todo sucedió cuando fueron a la playa y al momento de entrar en el agua y al hacer un mal giro se había partido 19 centímetros de gemelo, el tendón de Aquiles y el gemelo: "Sentí el dolor más grande de mi vida. Mi marido me cogió la pierna, me sacaron del agua y quise aguantar un poco, pero la pierna empezó a ponerse muy grande"

Al llegar al hospital le pusieron una escayola y en una de las revisiones a los meses le dijeron que fuera corriendo porque le estaba dando una trombosis. Dejó de andar y puso una denuncia física en el hospital; tras esto un hombre se quiso hacer cargo de su caso para operarla. Sin embargo, lejos de ser una mejoría, Virginia sentía "puñales" en la espalda durante tres años; este hombre le había dejado tres tronillos sin soldar que le "desgarraron" la columna vertebral.

Mi marido aguantó el infierno que tuve que vivir

Después de desvelar toda su historia, la pareja se reencuentra en plató y Virginia le da el emotivo mensaje: "Quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, por las cosas que teníamos que hacer y que no hemos podido, por los niños y por lo bien que me has cuidado siempre. No sólo como marido sino como padre no lo hay mejor que tú. Te quiero con toda mi alma"