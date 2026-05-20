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Las pruebas de ADN nunca fallan. La ciencia es la única capaz de saber si dos personas anónimas tienen la misma sangre, y en 'El diario de Jorge' solemos ver cómo hay casos en los que termina dándole la razón a sus sospechas de parentesco.

Una probabilidad entre muchas

Pero no ha sido así para Macarena y Ángel. Este último siempre ha creído que la joven es su hija, que según confesó había nacido de la relación que tuvo con su madre biológica cuando eran drogodependientes. Eso sí, era una posibliad entre muchas porque, si bien es cierto que llegó a presenciar el parto de la pequeña Ángel, su pareja le avisó que había tenido más encuentros sexuales con otros hombres.

Los asuntos sociales se hicieron cargo de Macarena cuando nació y, al tiempo, fue dada en adopción. Ángel nunca supo más de ella y siempre pensó que era su hija. Así que ahora, su mujer ha decidido que era el momento de que supiese la verdad.

Ángel y Macarena no son padre e hijo, según el test de ADN al que se han sometido en el programa de Telecinco. La tristeza en ambos, en presencia de la madre adoptiva de la joven, era manifiesta. "Igualmente aquí nos tiene", ha aclarado Ángel.