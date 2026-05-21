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Anthony siente mucha tristeza cuando piensa en Néstor y Carlos, sus amigos de toda la vida. Dice que han crecido juntos y que han compartido muchas vivencias, pero hace cinco meses ocurrió algo inesperado que terminó saltando por los aires su relación.

Fue su atracción en una chica lo que hizo que la relación terminase, aunque por un tiempo porque han solucionado sus problemas finalmente en 'El diario de Jorge'.

Néstor estalla al ver a Carlos

Carlos y Néstor se fijaron en la misma amiga, aunque esta terminó con el primero iniciando un desliz. Néstor no aceptó lo que había hecho su amigo y tiene muy claro que no quiere saber nada de él.

Pero Anthony les ha tendido una trampa y ha conseguido reunirlos en el programa de Telecinco. Como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia, Néstor ha estallado al ver que Carlos estaba en la misma salita que él. Ambos han entrado al plató y han hablado sobre sus diferencias.

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"¿Hay que tener unos códigos no?", se cuestionaba Néstor. Carlos aclaraba que está "feliz" con su 'affaire'. Anthony ha sido quien les ha juntado de nuevo. "Es momento de volver a lo que éramos antes", asegura. Tras ello, ambos se han terminado abrazando y han inciado un nuevo camino juntos.