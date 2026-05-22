La joven de Cuenca se lo piensa ante la segunda oferta de casi 6.000€ de la banca

La mala suerte se apodera de la jugada de Adri, de A Coruña: “Pero he venido con mi madre”

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Gina, de Cuenca, no sabía si quería o no jugar todavía a esto de las cajas, pero cuando Juanra Bonet ha pronunciado su nombre ha tenido claro quién iba a estar a su lado. Algo que ha tenido tan claro, como que tenía que jugar hasta el final porque su sueño ya se había cumplido.

Acostumbrada a tener muy poquito y a ser ella la que siempre ayude a los demás, Gina ha disfrutado al máximo de su jugada en ‘¡Allá tú!’ y cuando ha visto que desaparecían del panel las cajas más altas, nos ha contado que ella ya cumplió su sueño el primer día que llegó al hotel.

Necesitaba el dinero, pero ha decidido arriesgarse y seguir abriendo cajas en busca de un premio mejor. Una jugada muy arriesgada que nos ha hecho vivir momentos llenos de tensión. ¿Qué contenía la caja de Gina, de Cuenca? ¿Ha llegado a jugar hasta el final? ¿Se ha ido a casa con algo más que un sueño cumplido? Dale al PLAY y disfruta de una jugada de infarto.

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