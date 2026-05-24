Iván Reboso responde al ataque de Marta López tras darse por aludido con sus declaraciones
Iván Reboso se emociona al hablar de una reciente pérdida: "Nadie está preparado para hablar de alguien en pasado"
Hace unos días, Marta López mantuvo un enfrentamiento con Belén Rodríguez en el plató de 'El tiempo justo' e hizo unas declaraciones que han provocado cierta polémica. Y es que, en un momento dado, durante este encontronazo en plató, Marta López hizo alusión a cierto compañero de la cadena que necesita a amigos famosos y a presentadoras para salir en una portada. Iván Reboso se ha dado por aludido y ha respondido a su ataque en 'Fiesta'.
Concretamente, esto fue lo que dijo Marta López: "Me da vergüenza que un compañero acuse a otro compañero donde trabajamos de vender una exclusiva de una boda. Precisamente, yo salí en la portada de mi boda con mi marido sola, no me pidieron nunca quién iba de invitado. Otros compañeros de la cadena han tenido que salir con la presentadora, con los amigos o con no sé quién".
La colaboradora, que estaba respondiendo a los ataques por salir en la portada de la revista LECTURAS junto a su marido, podría estar haciendo alusión a la portada que Iván Reboso protagonizó el día de su boda en la revista SEMANA junto a la presentadora Emma García y la cantante Rosa López, su amiga y, al parecer, la persona que le presentó al que ya es su marido. Junto a una imagen de las dos portadas, Iván Reboso responde.
La reacción de Iván reboso al darse por aludido por las declaraciones de Marta López
Visiblemente molesto, Iván Reboso reconoce darse por aludido con estas palabras de Marta López y responde: "No entiendo este ataque tan gratuito. Querida Marta López, vamos a aclarar conceptos, que te veo un poco perdida. Portada remunerada (señala la portada de la boda de Marta López). Portada gratuita (señala su portada). Todo el mundo vio que me casé con mis compañeros de 'Fiesta' y de 'SEMANA'. Me hicieron un regalo que yo me enteré el mismo día que salió en el quiosco, lo juro de verdad".
En esta portada, Iván Reboso aparece junto a Emma García (quien le regaló las alianzas a la pareja) y Rosa López (quien los presentó): "Para ti serán famosos, para mí son personas que quiero mucho", continúa diciendo el colaborador. Pero hay algo más que quiere decir: "¿Tu ves aquí a mi marido? Porque mi marido es anónimo, anónimo de verdad, no como el tuyo que lo sacas cada vez que hay chin, chin, chin, chin (dinero). Para terminar, no sé por qué me pones a mí de ejemplo cuando tienes amigos que también han salido y de lo que tú también has participado. Y Makoke a mí sí me hizo regalo, a ti no".
¿Se refería Marta López a Iván Reboso realmente?
Precisamente Makoke entra en escena para aclarar algo: "Te has dado por aludido cuando Marta, en ningún momento, te alude a ti. Te recuerdo que Kike Calleja, que es amigo suyo, salió con Terelu en la portada, o sea, que no sé por qué te das tanto por aludido. Además, cuando Marta se casó tú le diste hasta en el carnet de identidad, cosa que ella nunca ha hecho contigo. He hablado con Marta esta mañana y me ha dicho que te tiene mucho cariño y que no sabe por qué te has dado por aludido".
Iván Reboso se emociona al recordar a alguien muy especial
Por otro lado, Iván Reboso ha vivido un momento muy emotivo en el plató de 'Fiesta' al hablar de una reciente pérdida que ha sufrido. El colaborador habla del complicado duelo que está atravesando y se sincera con los espectadores del programa: "Nadie está preparado para hablar de alguien en pasado".