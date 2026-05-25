telecinco.es 25 MAY 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Adriana!

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Adriana ha vencido a todos sus contrincantes en la ruleta final de 'El precio justo' y ha conseguido llegar hasta 'El escaparate final'. Aunque no ha conseguido llevarse nada en el juego al que ha jugado, espera no tener la misma suerte y hacerse con los grandes premios expuestos en el escaparate.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una butaca con reposapiés a juego, una televisión de 50 pulgadas y una barra de sonido de 40 vatios

Una torre de alto rendimiento, un monitor de 27 pulgadas, teclado, ratón, auriculares, alfombrilla y cámara, además una silla ergonómica y un pack sensorial

Un viaje de cuatro noches para dos personas a Toronto con vuelos, alojamiento, traslados y excursión a las cataratas del Niágara incluido

Un coche moderno, cómodo y urbano que no necesita carnet

Adriana ha escuchado atentamente las características de cada premio, y antes de echar cuentas, su padre ha bajado a plató para echarle una mano. Tras unos minutos, y después de dudar mucho, padre e hija han tomado una decisión final: ''21.400 euros''.

Padre e hija esperan junto a Tania Medina y Carlos Sobera a que el panel anuncie el precio justo, pero la concursante empieza a arrepentirse de su decisión: ''Yo creo que me he pasado'', justo después, el presentador anuncia el precio: ''29.683 euros'', y la concursante reacciona: ''Pues no he llegado'', por lo que finalmente se va a casa con las manos vacías.