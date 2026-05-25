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Mireia lleva 9 años con Juan. Asegura que lo quiere muchísimo y que su vida no tendría sentido sin él. Pero hay algo que todavía le genera rechazo en su relación y cree que ha llegado la hora de que la situación cambie.

Juan sigue casado legalmente con su expareja. Pese a que no tiene contacto con ella, según los papeles aún son marido y mujer y eso le genera rechazo. Pero hay otro claro motivo por el que Mireia ha llegado a una situación límite con su ex.

La respuesta de su novio

La invitada de 'El diario de Jorge' le ha pedido por 'el divorcio' a su pareja. Quiere que ante la ley no sea reconocido como marido de su anterior amor para casarse con él, uno de sus sueños. "Te he traído para ver si das el paso de divorciarte y poder casarnos. Me gustaría vestirme de blanco roto", le traslada como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Juan tiene claro que "hay que limar cosas" y que también le gustaría pasar por el altar. El invitado ha aceptado cambiar ya la situación. "Ahora es el momento", le ha lanzado.