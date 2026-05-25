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Beatrice, la conocida de Joan Laporta que vive en el mundo de 'Barbie' pero en la vida real: "Cuando mi padre falleció, me volví loca por el rosa"

Beatrice, la conocida de Joan Laporta que vive en el mundo de 'Barbie' pero en la vida real: "Cuando mi padre falleció, me volví loca por el rosa"
Beatrice, la conocida de Joan Laporta que vive en el mundo de 'Barbie', en 'El diario de Jorge'. telecinco.es
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El mundo de Beatrice es de color rosa. Todos sus vestidos, sus pintalabios y hasta su coche llevan el sello de identidad de 'Barbie'. La diferencia entre la muñeca y ella es que Beatrice plasma todos los adornos del personaje que Greta Gerwig llevó a la gran pantalla en 2023.

La más popular de La Barceloneta

Brasileña de origen -nació en la ciudad de São Paulo-, la invitada de 'El diario de Jorge' ha vivido por varios países. Tras un largo tiempo en Italia, se mudó a Londres junto a su padre. Pero su muerte le hizo cambiar su actitud y darle el toque de 'Barbie' a su vida para llenarla de ilusión y alegría. "Cuando mi padre falleció, me volví loca por el rosa", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

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Desde 2022 se convierte en una persona "popular" tras patinar "en bikini" por el paseo marítimo de La Barceloneta. "Hago colaboraciones y tengo fuentes de ingreso como apartamentos", relata Beatrice en el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez.

Beatrice ha contado que es "conocida de Joan Laporta" y que ha llegado incluso a estar en "cenas" con futoblistas bastante recoocidos.

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