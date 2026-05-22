Compartir







Pablo ha sido sorprendido en pleno directo en 'El diario de Jorge' por su mejor amigo Juan. Este tenía muy clara la petición que le iba a hacer a una persona que considera su "alma gemela".

Juan explica que ha crecido de la mano de él. Que desde pequeños eran uña y carne, y por eso está convencido de que quiere que sea "su pareja espiritual" para toda la vida. El invitado le cuenta a Jorge Javier Vázquez que junto a Pablo ha hecho miles de viajes y ha vivido momentos únicos que jamás va a olvidar.

Antes de hacerle la confesión, aseguró que esto iba a suponer un antes y un después en su relación de amistad. "Va a ser un cambio importante para los dos", aclara como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El gran "cambio" en su amistad

Dice que es una "sorpresa gorda". Así que sin más dilación, Juan le ha le ha pedido delante de todos que si da su 'sí, quiero' a su improvisada "boda espiritual". Pablo, en un primer momento, ha dudado aunque luego ha terminado queriendo empezar juntos este bonito camino. "Habrá que verlo", le lanza en el programa de Telecinco.