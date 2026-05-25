La concursante vive momentos de emoción y nervios ante un panel muy, muy bueno en ‘¡Allá tú!’

Gina, de Cuenca, decide jugar hasta el final en ‘¡Allá tú!’: “Ya he cumplido mi sueño”

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Tras muchos programas regalándonos su gran sonrisa, Rocío, de Albacete, ha salido a jugar a esto de las cajas y ha protagonizado una jugada de infarto junto a su hermana en ‘¡Allá tú!’.

La jugada de Rocío no ha comenzado muy bien, pero ella ha seguido su peculiar y caótica estrategia. Eso sí, le ha advertido a Juanra Bonet que era muy indecisa y que podía cambiar de opinión en cualquier momento. Algo que sumado a su visión con el número 13 ha podido precipitar que la banquera le ofreciera hasta tres veces cambiar de casa.

Rocío tenía un panel que había que jugar y ha ido triturando ofertas que superaban los 13.000€. Sin embargo, ha llegado a un momento de no retorno en el que nadie le aconsejaba seguir jugando y ha terminado exclamando un: “Sois todos unos cobardes”.

¿Cómo ha terminado la jugada de Rocío? ¿Ha llegado hasta el final? ¿Cuál ha sido la última oferta que ha triturado? Dale al PLAY y disfruta de su jugada en ‘¡Allá tú!’.

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