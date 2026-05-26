La concursante se atreve a jugar hasta el final sin miedo a marcharse sin nada

Rocío, de Albacete, protagoniza una jugada de infarto en ‘¡Allá tú!’: “Sois unos cobardes”

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Tan solo unos poquitos días después de aterrizar en ‘¡Allá tú!’, Josefina, de Almeria, ha salido a jugar a esto de las cajas y lo ha hecho sin ningún miedo. Ha ido jugando según la jugada planeada por sus padres y ha escuchado hasta la última oferta de la banquera.

En compañía de su cuñado, que es casi como su hermano, Josefina, de Almería, ha protagonizado una jugada llena de ternura y sobresaltos. Poco a poco, el panel se ha ido tiñendo de verde y ha llegado a lanzar un frisbee para intentar que la banquera le subiera la oferta.

La concursante ha querido jugar hasta el final y en el último momento, la cosa se ha torcido, pero ya no tenía sentido esperar la proposición de jugar a las provincias y ha decidido jugar. ¿Qué escondía su caja? ¿Cuál ha sido la última oferta de la banquera? Dale al PLAY y disfruta con su jugada en ‘¡Allá tú!’.

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