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Josefina, de Almería, se atreve con la jugada de sus padres en ‘¡Allá tú!’ y acaba lanzando un frisbee en plató

Josefina, de Almería, se atreve con la jugada de sus padres en ‘¡Allá tú!’ y acaba lanzando un frisbee en plató
Josefina, de Almería, jugando en '¡Allá tú!'. telecinco.es
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Tan solo unos poquitos días después de aterrizar en ‘¡Allá tú!’, Josefina, de Almeria, ha salido a jugar a esto de las cajas y lo ha hecho sin ningún miedo. Ha ido jugando según la jugada planeada por sus padres y ha escuchado hasta la última oferta de la banquera.

 En compañía de su cuñado, que es casi como su hermano, Josefina, de Almería, ha protagonizado una jugada llena de ternura y sobresaltos. Poco a poco, el panel se ha ido tiñendo de verde y ha llegado a lanzar un frisbee para intentar que la banquera le subiera la oferta.

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La concursante ha querido jugar hasta el final y en el último momento, la cosa se ha torcido, pero ya no tenía sentido esperar la proposición de jugar a las provincias y ha decidido jugar. ¿Qué escondía su caja? ¿Cuál ha sido la última oferta de la banquera? Dale al PLAY y disfruta con su jugada en ‘¡Allá tú!’.

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