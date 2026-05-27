El concursante estaba convencido de que su caja contenía los 150.000€

Josefina, de Almería, se atreve con la jugada de sus padres en ‘¡Allá tú!’ y acaba lanzando un frisbee en plató

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El concursante italiano ha jugado a esto de las cajas emocionado y con un sentimiento agridulce. Estaba feliz de vivir la experiencia junto a la mayor de sus seis hijos y no ha dudado en seguir sus consejos incluso, con la sensación de que se estaba equivocando y su caja tenía los 150.000€.

Corrado tenía el deseo de cantar para sus compañeros y lo ha cumplido, ha conseguido parar el volcán de la banquera con su elefante verde de Sicilia y ha recibido orgulloso el disco de oro de ‘¡Allá tú!' de manos de Juanra Bonet. El concursante residente en Las Palmas ha protagonizado una jugada de cine en la que ha llegado a triturar casi 18.000€.

Con 28.000€ en su mano, Corrado estaba dispuesto a jugar hasta el final porque estaba convencido de que su caja contenía los 150.000€, pero su hija le ha pedido que reflexionara porque tenía una oferta que muy pocas veces se había visto en el programa.

Dale al PLAY y descubre cómo ha terminado la jugada del concursante más cantarín de esta nueva etapa de ‘¡Allá tú!’ y cuál era el contenido del sobre negro, el más alto visto hasta el momento.

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