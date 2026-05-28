El destino pone a Carlos, de Cáceres, ante un panel inesperado: “Hasta aquí”

Juanra Bonet le recuerda que es el hombre más afortunado del plató

Corrado se despide de ‘¡Allá tú!’ con un disco de oro y 28.000€ en el bolsillo

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Carlos, de Cáceres, ha salido a jugar a esto de las cajas en ‘¡Allá tú!’ tras 27 días en el programa y lo ha hecho en compañía de su esposa. La pareja ha protagonizado un emocionantísimo concurso que no ha tenido el final que ellos imaginaban.

El expolicía estaba convencido de que si ganaba los 150.000€ iba a irse de viaje con su esposa y después con toda la familia. Ese sueño se ha esfumado, pero no ha tirado la toalla en ningún momento. Estaba convencido de que la suerte iba a cambiar, pero parece que la suerte ya la había tenido al encontrar a su esposa.

El panel se ha ido tiñendo de rojo y la jugada se ha ido complicando por momento. ¿Cómo ha terminado su jugada? ¿Cuánto dinerito se ha llevado? ¿Ha jugado a las provincias? Dale al PLAY y descubre cómo ha sido su jugada.

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