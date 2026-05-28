Lara Guerra 28 MAY 2026 - 21:47h.

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Ángeles tiene 42 años y llega desde Cádiz hasta el 'Diario de Jorge' porque las peleas con su hija ya son insostenibles y necesita lanzarle un importante mensaje. Su madre deja claro que es porque su carácter es realmente fuerte, lo que hace que se cuestione su papel como madre.

Nada más llegar, la invitada ha querido contarle la situación a Jorge aportándole varios ejemplos: "Un día me iba a quedar en su casa a dormir pero hice otros planes y finalmente no fui". Al escuchar esto, el presentador no ha dudado en dar la razón a la hija de Ángeles en lugar de a ella: "¿Y qué esperabas?" Sin embargo, la de Cádiz asegura que su hija "no valora todo lo que ha luchado por sacarla a ella y mis otros hijos adelante"

Yadira descubre el mensaje de su madre

"Yo lo he pasado muy mal y mi hija sigue sin entenderlo. Me ha ayudado mucho ¿pero a qué precio? Me lo reprocha todo el tiempo. No tiene empatía conmigo y se olvida de que soy su madre". Ante esto, Yadira asegura que con 15 años tuvo que ser una segunda madre en su casa por obligación porque su madre le necesitaba. ¡Dale al play para descubrir el reencuentro entre madre e hija!