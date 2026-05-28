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Manuel llegaba a 'El diario de Jorge' con la intención de solucionar sus problemas íntimos con su mujer. Sin embargo, contaba en tono divertido algunas vivencias que parece que a su pareja no le han sentado bien.

El invitado aseguraba por ejemplo que en la cama hay poca actividad actualmente. Dice que llevan aproximadamente un año sin tener relaciones sexuales, entre otras cosas. Además, califica sus actitudes como "máquina de reñir" y cree que ha llegado la hora de hablarlo.

Jorge Javier le informa de que su mujer no quiere saber nada de él

Manuel está harto de que tenga problemas casi a diario con ella y que se tenga que enfrentar a sus enfados constantemente. Por eso, ha venido al programa de Telecinco, pero parece ser que no ha conseguido el objetivo deseado. El invitado quedaba a cuadros cuando Jorge Javier Vázquez le informaba de que su mujer se había levantado del sitio que ocupaba entre el público.

"Me acaban de decir que tu señora se acaba de largar y que no quiere verte ni a ti ni a mí", lanzaba el presentador. Manuel se encuentra entonces en una situación de incertidumbre con el futuro de su matrimonio. "No sé lo que va a pasar con mi vida", decía.