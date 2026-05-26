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Noelia Pompa ha estado presente en 'El diario de Jorge' y nos ha dejado a todos impresionados haciendo una de las cosas que mejor se le da: bailar. Tras este momentazo, Jorge Javier Vázquez se ha sentado con la artista y ha protagonizado un intercambio de palabras lleno de confesiones por parte de la estrella argentina. Además, hay que recordar que Noelia Pompa formó parte del elenco del popular espectáculo de cabaret 'The Hole'.

En primer lugar, Jorge Javier ha querido preguntarla por la acondroplasia, una alteración genética que sufre y que supone la causa más común del enanismo, revelando al respecto que muchos familiares, cuyos hijos han tenido dicha enfermedad, lo han ocultado: "A ti, en ningún momento se avergonzaban tus padres", ha indicado el presentador, resaltando esa parte tan importante tanto a nivel personal como de cara a la educación que ha recibido Noelia Pompa.

"Cuando era más pequeña tenía compañeras que sus padres no las llevaban al colegio ni las mostraban, y eso no entraba en mi dimensión", ha contado, algo que Jorge Javier ha tachado como "terrible".

"Entendí que a veces tomas las reglas que vienen añadidas en la historia. No me pudo tocar mejor madre. Ella me llevaba de pequeña y cuando la preguntaba por qué me miraban así y me señalaban me decía: 'porque eres hermosa'". "Ella me hizo creer que yo podía con todo", ha apuntado.

Noelia Pompa, un auténtico ejemplo de superación

Además, Noelia Pompa ha dicho que "hay que ser auténtico y buscar ahí adentro, que está el verdadero 'para qué venimos'", ha dicho una Noelia que es un auténtico referente para muchas mujeres que tienen acondroplasia y todo un ejemplo de superación.