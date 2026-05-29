telecinco.es 29 MAY 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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Laurel está muy emocionada por tener la oportunidad de jugar a 'El escaparate final' de 'El precio justo' después de haber conseguido vencer a todos sus compañeros en la ruleta final.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un lote de mobiliario

Un conjunto compuesto por un frigorífico, una lavadora, una secadora y un lavavajillas

Viaje a Costa Rica de 10 noches para dos personas con vuelos, traslados y visitas incluidas

Un coche eléctrico de diseño moderno con velocidad de hasta 90 kilómetros hora

La concursante ha observado el escaparate atentamente y después ha echado cuentas, pero no ha querido hacer mucho caso al público y Carlos Sobera ha reaccionado: ''¿No te gusta lo que te están diciendo?'', y ella se ha explicado: ''No, es que lo veo demasiado. 16.500 euros, definitivo''.

Justo después Laurel ha esperado junto a Carlos Sobera y Tania Medina a que el panel anuncie el precio justo y el presentador ha dado la noticia: ''24.312 euros'', por lo que finalmente se va con las manos vacías a casa.