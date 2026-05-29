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Mari Carmen está cansada de que su padre, Juan, le diga cómo se tiene que vestir. A sus 38 años, es abuela y madre de dos hijas, por lo que cree que ya va siendo hora de que su progenitor cambie de actitud con ella.

Padre e hija por fin se enfrentan a sus problemas

La invitada, natural de Granada, comparte que el padre de sus hijas le fue infiel y que a partir de ahí su vida dio un giro radical. Empezó a quererse a sí misma, a sacar a su familia adelante y también a divertirse. Pero su padre asegura, sin tapujos, que necesita "un hombre" a su lado.

Juan argumenta que, normalmente, su hija pequeña de 15 años se queda muchos días sola en casa y eso le preocupa. De ahí sus palabras. Mari Carmen le critica que le recrime constantemente sus salidas nocturnas y la forma en la que va vestida cada vez que sale de fiesta.

"Necesito que le pueda dar un abrazo, que me diga: 'qué guapa vas'", le lanza. Juan seguía insistiendo en que quiere que su hija encuentre a una pareja para que "cuide de ella", pero Mari Carmen es tajante en ello. "Quiero a alguien que merezca la pena, no estar por estar", le dice en 'El diario de Jorge'.