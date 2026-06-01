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Ángel, de Jaén, ha confesado en varias ocasiones durante la recta final de '¡Allá tú!' que no podía creerse la suerte que estaba teniendo, pues tenía las tres mejores cifras disponibles: 50.000, 75.000 y 150.000. Antes de alcanzar ese gran panel, había abierto las cajas que contenían el pato de goma, los diez céntimos y 50 euros.

Tres grandes golpes de suerte seguidos que dejaban totalmente sorprendido a Juanra Bonet. "¿Pero qué es esto?", expresaba el presentador a la vez que se acercaba al concursante para darle un abrazo y compartir su alegría. "¡Me voy ya!", comentaba Ángel con humor, revelando así lo feliz que estaba ante su espectacular panel, que le garantizaba llevarse a casa, como mínimo, 50.000 euros.

Los compañeros del jienense también expresaban su alegría por lo bien que le estaba saliendo todo y el plató se ha convertido en una fiesta al final del programa al descubrir la cifra que se ha llevado Ángel, que ha preferido rechazar la oferta de la banquera y quedarse con su caja. ¡Dale al play al vídeo que encabeza el artículo para ver el momentazo al completo!