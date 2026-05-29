El concursante acaba feliz, por los aires y arropado del cariño de todos sus compañeros de ‘¡Allá tú!’

El destino pone a Carlos, de Cáceres, ante un panel inesperado: “Hasta aquí”

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Tras 38 programas con nosotros, Luismi, de Toledo, uno de los veteranos de ‘¡Allá tú!’ ha salido a jugar a esto de lo de las cajas y ha terminado feliz y manteado por sus compañeros. El bailarín ha llegado a triturar 16.800€.

Luismi, uno de los concursantes más queridos por sus compañeros, ha cumplido su deseo de jugar en ‘¡Allá tú!’ junto a su padre y aunque, no se ha llevado los 150.000€ que quería para comprarse una casita en Toledo, sí se lo ha pasado en grande y se ha llevado un pastizal.

El concursante ha tenido una jugada llena de altos y bajos, ha bailado, ha saludado a Palmira y ha temido que la suerte del veterano se apoderara de su jugada, pero de repente, su panel se ha teñido de verde y ha tenido claro que si se iba a casa con 10.000€ (su caja más baja en ese momento) también iba a dormir fenomenal.

Luismi ha jugado hasta el final y ha descubierto qué había en la caja número 17, la caja preferida de su padre y la fecha del cumpleaños de su abuelo. Dale al PLAY y disfruta de una jugada muy emotiva.

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