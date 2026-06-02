Un concursante se la juega en 'El escaparate final' y Carlos Sobera bromea: ''Como ganes ya sí que te hinchas''

telecinco.es 02 JUN 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada del concursante!

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Felipe es dj y llega a ‘El precio justo’ con muchísimas ganas de jugar a 'El escaparate final'. El concursante ha conseguido su objetivo después de ganar al resto de concursantes en la ruleta final.

Pero para poder hacerse con los grandes premios expuestos en el escaparate, el concursante debe adivinar el precio justo de todos los artículos ¿Acertará o se irá a casa con las manos vacías?

Felipe ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un sofá de tres plazas y una cesta de fruta y verdura durante un año

Un conjunto de mobiliario para el jardín y una barbacoa eléctrica

Un viaje de ocho días y siete noches para dos personas a Marruecos con alojamiento, traslados y transporte de ida y vuelta incluido

Una moto trail de cilindrada media alta que combina potencia y suavidad

Después de echarle un ojo al escaparate y echar cuentas, Felipe decide cuánto cree que es el precio justo del escaparate final: ''25.800 euros'', y Carlos Sobera reacciona: ''¿Este es el que te gusta? Lo subo''.

Tras tomar la decisión, Felipe espera a que el panel anuncie el precio y bromea: ''Como gane ya si que voy hinchado'', y el presentador se ríe: ''Como ganes ya sí que te hinchas''. Finalmente el precio aparece en pantalla: ''21.519 euros'', por lo que se marcha a casa con las manos vacías.