Así ha reaccionado el invitado del programa de Telecinco al descubrir la doble sorpresa: no te lo pierdas

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Javier, invitado de 'El diario de Jorge' este martes, acudió hace días al programa para llevar a su exnovio y que este le pidiera perdón, debido a que "no se portó bien del todo y le empezó a utilizar" en un momento dado de la relación.

Pues bien, al salir del programa, ese mismo día, las reacciones que causó esta historia se sucedieron, con seguimientos y peticiones por todos lados hacia Jorge, que se echó una amiga virtual a la que no conoce y que este mismo martes ha tenido oportunidad de hacerlo. Y no solo eso: Javier también ha conseguido tener una cita en pleno directo.

Llegado el momento, Javier y Ana se han dado un fuerte abrazo tras verse por primera vez, llenos de emoción y sin llegar a creérselo.

Pero las sorpresas para Javier no han acabado ahí: un pretendiente le ha sorprendido... ¡y han tenido una cita express en 'El diario de Jorge'! Una cita que no le ha pillado de sorpresa: el invitado del programa de Telecinco había visto al pretendiente en una cámara oculta que le había hecho el programa antes de entrar a plató.

La reacción de Javier en 'El diario de Jorge'

"Lo sabía. Se me ha hecho raro....", ha dicho Javier, tras lo que le ha dicho Jorge Javier que -el pretendiente- estaba en plató porque "le gustaba". Jonhy (así se llama su pretendiente) ha entrado, pero el feeling no ha surgido mucho entre ellos. No obstante, lo que está claro es que Javier se ha ido de 'El diario de Jorge' con la mochila llena de sorpresas para casa.