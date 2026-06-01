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Wan fue quien unió a Kevin y a Andrea, que se enamoraron locamente hace más de 2 años. Sin embargo, lo que parecía en un principio una bonita historia terminó siendo un amor frustrado que no acabó nada bien.

Andrea decide perdonar a su expareja por lo que le hizo

Kevin asegura que todavía no ha podido olvidar al cien por cien a la barcelonesa, a la que incluso no denomina como expareja. Hubo algo en su 'affaire' que hoy han intentado solucionar en directo en 'El diario de Jorge'.

Andrea cuenta con total naturalidad que decidió revender las dos entradas que tenían Kevin y ella para un concierto de Duki. Valían 60 euros y sacó, por cada una, 200 euros.

Ahora, ha sido Wan quien ha salido en defensa de su mejor amigo. Kevin le había lanzado a Andrea, después de que esta se disculpase, que cree "que el amor va de idas y venidas".

"Me parece fatal lo que he visto, por tener el coraje de venir aquí", le dice Wan a Andrea. Además, le recrimina que ese dinero no es solamente una deuda, "sino el coraje de no ver a tu artista favorito". "Es el gesto que demuestra cada persona", apostilla.