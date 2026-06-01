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Liowa y Neisha, dos modelos canarias, han tenido por fin la conversación que tanto deseaba la primera en 'El diario de Jorge'. Esta acusa a su amiga y compañera de actitudes que no se demuestran sobre la pasarela. "El jurado ve lo de fuera", le lanzaba antes de que tuviese tiempo para contestarla.

Neisha no daba crédito con lo que escuchaba. La invitada considera que los ataques responden a "cosas íntimas" y que en todo momento la ha tratado "con respeto". Pero Liowa le acusaba de hacer planes que ella no quería, como acabar "en un reservado".

Así ha sido el desencuentro

La otra prefería quedarse en su sitio y evitar nombrar en el programa de Telecinco las actitudes que no el gustan de la modelo. Su madre ha decididio intervenir ante la situación que estaba presenciando. "Te entiendo, porque no hayas llegado a nada. Mi hija sí se llevó algo y a raíz de ahí fue tu problema", le ha dicho sin tapujos.

Cree la progenitora que Liowa "es envidiosa" y que "se aprovechó" de su casa y de su hija. "Ha quedado como ella es... porque yo la tenía de otra cosa. Me ha defraudado", le lanza.