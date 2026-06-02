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Eduardo necesita recuperar la confianza de su hermano Carlos, que se fue diluyendo con un problema de adicciones que no conseguía superar durante años.

El testimonio de Eduardo

Cuenta que Carlos es su jefe, y que ha hecho todo lo posible para intentar salir del camino en el que entró sin darse cuenta. Con 18 años, Eduardo se fue a vivir solo tras perder a otro hermano. En ese momento empezaron sus problemas ligados a las adicciones. "Pruebas cosas que no tienes que probar y sigues un ritmo de vida que no es el tuyo", relata en 'El diario de Jorge'.

Así fue su hermano quien le intentó sacar de esa situación. "Me dejó en un centro", relata. Carlos condujo desde Murcia hasta Barcelona para que Eduardo empezara un tratamiento con especialistas. Allí estuvo, entre idas y venidas, hasta en tres ocasiones. Cuando salía, volvía a caer en el mismo problema.

La emotiva conversación

Ahora, tras dos años totalmente alejado de ese mundo tan oscuro, Eduardo ha querido pedirle disculpas a Carlos por todo el sufrimiento que ha conllevado su mala gestión mental. "Quiero que me perdones. No era yo, era otra persona", le traslada.

Carlos ha aceptado las disculpas y le ha respondido con unas emotivas palabras. "La vida te la tienes que construir tú, yo te ayudo a poner unos cimientos", le dice. Además, le ha expresado a quien "más ha podido hacer daño" ha sido "a su hermana" y "a su madre".