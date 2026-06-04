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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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El editorial de la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado su editorial diario con la apertura del sumario del 'caso Leire' y los acos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. El Gobierno tiene razón. La teoría de la conspiración es cierta. Había un ministerio de las cloacas. El sumario del juez señala que 'el One' es el presidente. Presuntamente había un ejército de sicarios para salvar a la familia del Don, y comenzaron a actuar durante los cinco días de reflexión. Durante esos días los engranajes de la máquina del fango comenzaron a trabajar para un solo beneficiario: Pedro Sánchez. Había cloacas patrióticas con mandos políticos de la Guardia Civil actuando como comisarios de la Stasi para amedrentar a los agentes, que siguieron heroicamente investigando. El Comando G de las cloacas estaba montado para proteger a Sánchez. Todos estaban en el ajo. El PSOE aparece 400 veces en el sumario, y Leire escribió: "El One' dijo a Santos que hago un trabajo enorme". Desde el PSOE dicen que "la documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de resentidos que han usado al PSOE". Mentira. ¿Por qué el PSOE no se querella contra Leire? Por si canta la Traviata", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "¿Por qué el PSOE no se querella contra Leire? Por si canta la Traviata"

La presentadora ha continuado: "Toda una cadena de mando implica a las estructuras del Estado. El responsable de la Guardia Civil ordenó a la UCO que se pusiera de perfil. ¿Y de qué depende ese mando? De la directora de la Guardia Civil, que se reunió tres veces con Leire. ¿Ha dimitido? No. ¿De quién depende Mercedes González? Del ministro del Interior. ¿Ha dimitido Grande-Marlaska? No. ¿Quién pagaba las presuntas facturas falsas a las cloacas? La gerente del PSOE. ¿Ha dimitido? No. ¿Quién era el jefe de Gabinete durante los cinco días de Reflexión? El ministro Óscar López. ¿Ha dimitido? No. Las tortugas ninja de Ferraz ofrecieron tratos a través de la Fiscalía. ¿Y de quién depende la fiscalía? ¿Del presidente, no? ¿Ha dimitido el presidente? No. Pues eso. Ni una dimisión. Mutis por el foro".

"Lo único que ha dicho el presidente es que este año tampoco habrá presupuestos. La Moncloa se podría rebautizar como La Moncloaca. Resumen de ocho años de sanchismo, de sumario en sumario", ha sentenciado en directo la presentadora.