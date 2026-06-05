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Tras 44 programas, Oier es el concursante de '¡Allá tú!' de este viernes. Trabaja como operario en una fábrica en Guipúzcoa y le acompaña Aba, su novia. Tiene varios proyectos para usar el dinero que gane en el concurso, pero también quiere independizarse.

Oier juega con la caja número 4 y, a pesar de que la banca le ha ofrecido cambiarla por la que quisiera, él se ha mantenido con ella hasta el final. La suerte parecía estar de su lado hasta que, a mitad de la jugada, ha perdido varias cajas buenas.

La jugada final de Oier en '¡Allá tú!'

Llega un momento clave en la jugada de Oier. La banca le ofrece 10.200 euros cuando aún hay 50.000 en juego. El concursante se lo ha pensado mucho e incluso ha pedido consejo a algunos de sus compañeros: "Tengo ganas de jugar, pero es que esto me viene muy bien", confiese cheque en mano.

Oier se planta finalmente con 10.200 euros, pero aún queda por descubrir si ha tomado una buena decisión o no. Una a una, el concursante abre las cajas que faltaban por abrir y descubre si ha hecho hecho una buena elección o no. ¡Descúbrelo dándole al play en el vídeo!