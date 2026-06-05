Los ciudadanos opinan sobre la influencia del Papa y el mensaje que debería transmitir

Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el encuentro con el Papa: "Estamos bendecidos. Somos profundamente creyentes"

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El próximo 6 de junio el Papa León XIV realizará su viaje apostólico por España aterrizando ese mismo día en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid donde será recibido por los Reyes y otras autoridades. Han pasado 15 años desde que el máximo representante de la Iglesia Católica visitó nuestro país por última vez, Benedicto XVI viajó a España con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud.

El Papa León XIV hará parada en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, será el día 6 cuando tenga lugar un encuentro institucional de recepción y bienvenida presidido por Felipe VI y doña Letizia en el Palacio Real. A continuación, habrá una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima y también será este día cuando el pontífice recorra con su Papamóvil el Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Lima.

Su viaje apostólico en la capital de nuestro país está previsto que finalice el próximo martes 9 de junio, pero será el 8 cuando el Papa dirigirá una oración a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María de la Almudena. Y, a continuación, acudirá al estadio Santiago Bernabéu para presidir un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. En el estadio del Real Madrid C.F. estarán Patricia Pardo y Christian Gálvez que serán los encargados de presentar el acto del pontífice.

A finales de mayo, la pareja de presentadores fue invitada a una audiencia con el Papa en Roma donde pudieron compartir espacio con León XIV a quien pidieron que les bendijera y ahora serán ellos los que le hagan el recibimiento en una de sus paradas en Madrid.

¿Qué le pedirían al Papa León XIV si se lo encontrasen por la calle?

Estos diferentes encuentros que hará el Santo Padre con sus fieles y las diferentes autoridades han hecho que el tráfico y transitar por la capital sea aún más complejo. Por este motivo y por la importancia que supone esta visita, hemos salido a la calle para hablar con los ciudadanos y conocer qué significa para ellos que el Papa León XIV esté en España. ¿Qué le pedirían al Papa si se lo encontrasen por la calle? ¿Qué mensaje querrían que emitiese en sus encuentros?

Los ciudadanos ven con muy buenos ojos esta visita y creen que la influencia del Papa sigue traspasando la barrera de la Iglesia a día de hoy calando no solo en sus fieles, sino en el resto del mundo. Además, nos han trasladado de qué forma se verán afectadas sus rutinas debido a los cortes de tráfico y las modificaciones del transporte público.

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