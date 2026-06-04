El pontífice recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife del 6 al 12 de junio, con dos Papamóviles y tres vehículos eléctricos tipo 'buggy'

Llegan dos 'papamóviles' a Madrid y Barcelona: dónde permanecen y quién los custodia antes de la llegada del papa

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España se engalana para recibir al papa León XIV en su primera visita a nuestro país, del 6 al 12 de junio. El pontífice recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife y está todo preparado para su llegada. Sus vehículos también: un Mercedes eléctrico, un Isuzu D-Max, una pickup diésel, y tres vehículos eléctricos tipo 'buggy'.

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El Ejército del Aire transportó el pasado domingo 31 de mayo los papamóviles que utilizará León XIV durante su próxima visita a España. Dos aviones militares fueron los encargados de trasladar estos vehículos desde Roma hasta Madrid y Barcelona. Hasta que llegue el papa a España, los papamóviles serán custodiados por la Policía Nacional.

A partir del sábado 6 de junio, empieza el viaje del papa León XIV en España. Durante seis días, el pontífice recorrerá más de 2.500 kilómetros, visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos.

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Los papamóviles que utilizará León XIV en España y sus matrículas

El Papa León XIV usará dos vehículos y tres 'buggies' eléctricos, para los actos de dimensiones más reducidas, durante su viaje en España. El papamóvil habitual del pontífice, un Mercedes eléctrico, aterrizó en la base militar de Torrejón de Ardoz, y ya está listo en nuestro país, en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (calle Francos Rodríguez, distrito de Moncloa-Aravaca) de Madrid, para la visita del Papa.

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Este papamóvil se trata de un Mercedes-Benz Clase G 100% eléctrico, que ya utilizó previamente el Papa Francisco, con matrícula SCV 1 que indica Estado de la Ciudad del Vaticano y el número 1, ya que es el vehículo principal reservado para el pontífice. El papamóvil tiene una autonomía de más de 450 kilómetros, cuenta con una batería de 116 kWh y además está reforzado para posibles ataques terroristas.

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La parte trasera no tiene techo y el asiento largo se reemplazó por uno individual colocado en el centro y ajustable en altura. Este asiento principal puede girar, lo que permite al Papa León XIV moverse con facilidad y dirigirse al público sin problemas. Detrás de este asiento, se añadieron dos plazas individuales, una a cada lado, destinadas a los acompañantes que viajen junto al pontífice. Como es habitual, el Papamóvil está pintado de color blanco perla y, cuando termine la estancia de León XIV en Madrid, este Mercedes-Benz Clase G será trasladado a Gran Canaria.

León XIV se desplazará por Barcelona en un Isuzu D-Max, una pickup diésel (camioneta equipada con un motor de combustión que utiliza gasóleo en lugar de gasolina), que también ha llegado a la ciudad condal desde Roma. Al igual que el Mercedes-Benz Clase G, este papamóvil también cuenta con unas modificaciones para acoger al pontífice con total seguridad y tiene la matrícula SCV 1.

Para los actos de dimensiones más reducidas, León XIV utilizará tres 'buggies' eléctricos que le permitirán una mayor cercanía con los asistentes, manteniendo las condiciones de seguridad. Estos vehículos, dos de ellos preparados en Madrid y Tenerife, son una especie de ‘pequeños papamóviles’ abiertos, similares a los modelos que se utilizan en los campos de golf.