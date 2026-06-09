'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famosos editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados y la actitud de los políticos.

"Buenos días. Se hizo el milagro. Durante siete minutos el Papa consiguió la unidad del Congreso. Un aplauso unánime de todas las fuerzas políticas, de todos los espectros ideológicos. El discurso más intelectual y humanista que se ha pronunciado en la Cámara Baja consiguió el consenso de la ovación. El Papa se convirtió en el tercer León del Congreso con unas palabras que conmovieron a izquierda, a derecha, a independentistas, a creyentes, a agnósticos, a ateos, a políticos, a jueces, a los miembros del Consejo de Estado, a los presidentes de las Comunidades, a los ujieres, a los taquígrafos, a los periodistas y a los ciudadanos", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "El jefe del Estado más pequeño del mundo conmovió con el discurso más grande"

La presentadora ha continuado: "El jefe del Estado más pequeño del mundo conmovió con el discurso más grande. Habló de la libertad, de la guerra, de la educación, de la inmigración, de la vida, y derribó el muro de la polarización. Los escaños, por un instante, dejaron de ser trinchera. Sin embargo, tras los aplausos, cada partido fabricó un Papa a su medida, como si fueran los recortables aquellos de la infancia. Cada uno arrimó el ascua a su Papa y nadie se dio por aludido. Ni unos con la inmigración, ni los otros con los límites morales del poder. Incluso hubo otros que quisieron hacer tan suyo al Papa que lo secuestraron unos segundos para decirle que el respeto a los pueblos es hablar la lengua de la tierra que te acoge, y lo dicen en inglés".

"Quieren que León XIV convierta hoy la torre de La Sagrada Familia en una Torre de Babel. Como cada uno interpretó el discurso para sus parroquianos, desde Sumar entregaron una carta al Papa para que solucione el tema de la Vivienda, como si Sumar no formase parte del Gobierno. Mientras el Papa hacía un repaso de los 10 mandamientos, los jueces siguen persiguiendo el séptimo mandamiento, no robarás, y otros se saltan el octavo: No darás falso testimonio. De momento, un juzgado poda otra rama del bonsái e imputa al vicepresidente de la Sepi por el rescate de Air Europa. Hoy el presidente irá por primera vez a misa, un presidente que va de garaje en garaje para no mezclarse con el pueblo. Que Dios le pille confesado", ha sentenciado en directo.